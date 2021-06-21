Из пяти претендентов на звание почётного гражданина Нижнего Тагила выбрали двух финалистов

Сегодня городской организационный комитет по подготовке и проведению Дня города — 2021 определил кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил», рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в этом году на это звание было номинировано 5 человек. Среди них — главный врач ЦГБ № 4 Константин Аникин, директор ООО «Центр профилактической медицины УХП» и депутат НТГД Владимир Антонов, начальник геологической службы и главный геолог ОАО «ВГОК» Станислав Гайсин, главный конструктор филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России» Александр Елисеев, а также директор выставочного комплекса АО НПК «Уралвагонзавод» Алла Пислегина.

Константин Аникин Владимир Антонов Станислав Гайсин Александр Елисеев Алла Пислегина

«Согласно регламенту, выбор финалистов осуществлялся тайным голосованием. В итоге в первых строках рейтинга оказались Владимир Антонов (25 голосов) и Алла Пислегина (14 голосов). Окончательное решение, кто из претендентов в 2021 году будет удостоен почётного звания, примут депутаты на заседании Нижнетагильской городской думы», — прокомментировали в мэрии.

Напомним, в прошлом году депутаты Нижнетагильской гордумы единогласно решили присвоить звание почётного гражданина города исполнительному директору «Уралвагонзавода» Владимиру Рощупкину и гендиректору химзавода «Планта» Николаю Князеву.

Впервые выбор почётного гражданина Нижнего Тагила состоялся в 1972 году. На сегодняшний день этот статус имеют 107 тагильчан.