Из онкодиспансера в Свердловской области украли препараты для лечения рака на 780 тысяч рублей

Из онкодиспансера в Екатеринбурге пропали медицинские препараты для лечения рака. Уголовное дело завели спустя два месяца.

Инцидент в областном онкодиспансере произошёл ещё в августе. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, препараты общей стоимостью 780 тысяч рублей украли из кабинета для хранения медицинских препаратов отделения радиологического корпуса. Всего пропало 53 ампулы противоопухолевого препарата «Эрбитукс».

В полицию медики обратились сразу же, но уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере» возбудили лишь 31 октября.