Из обсерватора в Екатеринбурге отпустили всех китайцев, изолированных из-за коронавируса

В Екатеринбурге из санатория «Бодрость», на базе которого был открыт обсерватор из-за вспышки коронавируса, отпустили всех китайцев, находившихся под наблюдением, со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора пишет Znak.com.

В изоляции находились 58 человек, их доставили в «Бодрость» 7 февраля с авиарейса Пекин — Екатеринбург. Вынужденных постояльцев обсерватора начали отпускать 20 февраля, этот процесс затянулся на неделю. Длительность процедуры объясняли оформлением документов, в том числе итогов четырёхкратного обследования.

По данным управления Роспотребнадзора, с января в стационары Свердловской области было госпитализировано 50 граждан, у которых в течение 14 дней после приезда из Китая проявились симптомы ОРВИ, большинство из них уже выписаны. Заболевшие обследованы на базе «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», результаты исследований на коронавирус отрицательные. Материалы направлены в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» для подтверждения результатов обследования. У 43 человек результаты подтверждены, остальные находятся в работе.

По данным на 27 февраля, медицинское наблюдение ведётся также за 221 гражданином России, вернувшимся из КНР.