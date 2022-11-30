Из Нижнего Тагила на «Ласточке» можно будет доехать до станции Бокситы

Власти Свердловской области анонсировали запуск скоростного электропоезда «Ласточка» из Нижнего Тагила до станции Бокситы под Североуральском. Как сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, на данный момент прорабатывается вопрос по запуску «Ласточек» сообщением Екатеринбург — Серов в ежедневном режиме, а также скоростного электропоезда по маршруту Нижний Тагил — Бокситы.

Кроме того, в министерстве по запросу ТАСС рассказали, что в регионе разработана дорожная карта по развитию железнодорожного сообщения на территории Северного управленческого округа. Нововведения созданы по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, с сентября 2022 года из Нижнего Тагила на «Ласточке» можно добраться до Качканара. Время в пути на указанном маршруте составит не более 1 часа 40 минут с учётом остановок. Скоростной электропоезд «Ласточка» может развивать скорость до 160 км/ч. Три электрички будут курсировать каждый день в оба направления по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар. И одна «Ласточка» — в оба направления по маршруту аэропорт Кольцово — Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар.