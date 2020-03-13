Из мэрии Нижнего Тагила уволился главный архитектор Вадим Шуванов  

Мэрию Нижнего Тагила покинул Вадим Шуванов, проработавший на посту главного архитектора год. Информацию АН «Между строк» подтвердил заместитель главы города Вячеслав Горячкин, отметив, что заявление было написано «по собственному желанию», вчера у Шуванова был последний рабочий день.

Источники АН «Между строк» в мэрии отмечают, что увольнение Шуванова было вопросом времени — неоднократно срывались сроки проектов и был очевиден недостаток управленческих навыков. При этом собеседники отмечают высокий уровень профессионализма архитектора как специалиста, его видение проектов.

С сегодняшнего дня исполнять обязанности главного архитектора будет его заместитель Ирина Бородина.

Напомним, на должность заместителя руководителя управления архитектуры и градостроительства 55-летний архитектор из Перми Вадим Шуванов был назначен в марте 2019 года.

В феврале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вынес выговор Вадиму Шуванову из-за срыва задачи по привлечению студентов архитектурно-художественного университета к проектированию городских зон отдыха. Шуванов должен был привлечь к благоустройству общественных территорий студентов-урбанистов ещё в конце 2019 года. Однако за два месяца чиновник ничего так и не сделал для выполнения поручения мэра. Ранее глава города Владислав Пинаев подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом. Планировалось сформировать долгосрочную программу, в рамках которой студенты-архитекторы должны были создать проекты концепций благоустройства 26 площадок Нижнего Тагила. Куратором направления назначили Вадима Шуванова, однако он с поставленной задачей не справился. Источники агентства в мэрии уже тогда отмечали, что за год своей работы главный архитектор допустил не один промах и накопил «гору просроченных вопросов», чем вызывает сейчас серьёзное недовольство руководства.