Главный архитектор Нижнего Тагила Вадим Шуванов получит выговор от мэра из-за провала задачи по привлечению студентов-урбанистов к благоустройству города 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вынесет выговор начальнику управления архитектуры и градостроительства Вадиму Шуванову из-за срыва задачи по привлечению студентов архитектурно-художественного университета к проектированию зон отдыха, в том числе на проспекте Строителей, 5, где ранее было летнее кафе. Об этом АН «Между строк» рассказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Шуванов должен был привлечь к благоустройству общественных территорий студентов-урбанистов ещё в конце 2019 года. Однако за два месяца чиновник ничего так и не сделал для выполнения поручения мэра.

«Проект письма за подписью главы о привлечении студентов к разработке проектов благоустройства появился в почте только вчера. Соглашение с академией при этом уже подписано. "Тагилгражданпроект" у нас всё-таки несколько шаблонно мыслит, проекты типовые, изюминок не хватает, а у студентов могут возникнуть какие-то свежие и интересные идеи. К концу февраля уже должны были появиться результаты совместной работы [студентов и "Тагилгражданпроекта"]. А Шуванов только подготовил проект письма с предложением посотрудничать по данному вопросу. Результата нет — выговор будет», — отметил Вячеслав Горячкин.

В январе в Нижнем Тагиле завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2021 год по программе «Формирование современной городской среды». В нём приняли участие 28 243 тагильчанина, которые выбирали между восемью объектами в разных районах города. Лидером по количеству голосов стал проект комплексного благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы» на Вагонке. За него отдали голоса 5931 человек. На втором месте с результатом 5366 голосов проект обустройства сквера в микрорайоне Муринские пруды. Тройку лидеров замыкает проект реконструкции площади Танкостроителей, который набрал 4519 голосов.

«Привлечение студентов-архитекторов актуально. Мы разрабатываем проекты благоустройства уже на 2021 год. Конечно, без них эта работа всё равно будет сделана, но хотелось бы "свежей крови"», — добавил Вячеслав Горячкин.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соглашение о сотрудничестве с и. о. ректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергеем Постниковым осенью 2019 года. Планировалось сформировать долгосрочную программу, в рамках которой студенты-архитекторы должны были создать проекты концепций благоустройства 26 площадок Нижнего Тагила. Куратором направления назначили Вадима Шуванова, однако он с поставленной задачей не справился. Источники агентства в мэрии отмечают, что за год своей работы главный архитектор допустил не один промах и накопил «гору просроченных вопросов», чем вызывает сейчас серьёзное недовольство руководства.