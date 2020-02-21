Политика

Главный архитектор Нижнего Тагила Вадим Шуванов получит выговор от мэра из-за провала задачи по привлечению студентов-урбанистов к благоустройству города 

21.02.2020 14:28
Главный архитектор Нижнего Тагила Вадим Шуванов получит выговор от мэра из-за провала задачи по привлечению студентов-урбанистов к благоустройству города 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вынесет выговор начальнику управления архитектуры и градостроительства Вадиму Шуванову из-за срыва задачи по привлечению студентов архитектурно-художественного университета к проектированию зон отдыха, в том числе на проспекте Строителей, 5, где ранее было летнее кафе. Об этом АН «Между строк» рассказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Шуванов должен был привлечь к благоустройству общественных территорий студентов-урбанистов ещё в конце 2019 года. Однако за два месяца чиновник ничего так и не сделал для выполнения поручения мэра.

«Проект письма за подписью главы о привлечении студентов к разработке проектов благоустройства появился в почте только вчера. Соглашение с академией при этом уже подписано. "Тагилгражданпроект" у нас всё-таки несколько шаблонно мыслит, проекты типовые, изюминок не хватает, а у студентов могут возникнуть какие-то свежие и интересные идеи. К концу февраля уже должны были появиться результаты совместной работы [студентов и "Тагилгражданпроекта"]. А Шуванов только подготовил проект письма с предложением посотрудничать по данному вопросу. Результата нет выговор будет», отметил Вячеслав Горячкин. 

В январе в Нижнем Тагиле завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2021 год по программе «Формирование современной городской среды». В нём приняли участие 28 243 тагильчанина, которые выбирали между восемью объектами в разных районах города. Лидером по количеству голосов стал проект комплексного благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы» на Вагонке. За него отдали голоса 5931 человек. На втором месте с результатом 5366 голосов проект обустройства сквера в микрорайоне Муринские пруды. Тройку лидеров замыкает проект реконструкции площади Танкостроителей, который набрал 4519 голосов.

«Привлечение студентов-архитекторов актуально. Мы разрабатываем проекты благоустройства уже на 2021 год. Конечно, без них эта работа всё равно будет сделана, но хотелось бы "свежей крови"», добавил Вячеслав Горячкин.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соглашение о сотрудничестве с и. о. ректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергеем Постниковым осенью 2019 года. Планировалось сформировать долгосрочную программу, в рамках которой студенты-архитекторы должны были создать проекты концепций благоустройства 26 площадок Нижнего Тагила. Куратором направления назначили Вадима Шуванова, однако он с поставленной задачей не справился. Источники агентства в мэрии отмечают, что за год своей работы главный архитектор допустил не один промах и накопил «гору просроченных вопросов», чем вызывает сейчас серьёзное недовольство руководства.

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