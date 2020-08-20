«Из квартиры было невозможно выйти — весь этаж в воде». В Нижнем Тагиле жильцы бывшего дома дирекции «Уралвагонзавода» более 40 лет не могут добиться ремонта кровли

Жители дома № 2 по улице Ильича уже больше 40 лет пытаются добиться ремонта кровли. В этом году после проливных дождей собственники не могли выйти из квартир из-за затопленного подъезда: вода с крыши по лестнице стекала до первого этажа. Собственники обратились в свою управляющую компанию «Огни Вагонки», им пообещали решить проблему до октября.

Дом № 2 по улице Ильича был построен во второй половине 30-х годов ХХ века работниками «Уралвагонзавода» и считался домом дирекции. Сегодня же это здание является объектом культурного наследия, находящимся на территории Нижнего Тагила. Семья Чистяковых переехала сюда в 1972 году и уже с того момента боролась с постоянным подтоплением квартиры и подъезда после весеннего схода снега или ливневых дождей.

«Я тогда была ещё маленькой, но помню, как родители постоянно боролись с этой проблемой. Постоянно вызывали ЖЭУ, которые приходили, всё описывали и пропадали. Уже потом мой муж с моим отцом сами залезали на крышу, сами чистили снег, делали какие-то заплатки. Но ремонтом именно балок и перекрытий никто не занимался. Страшно представить, в каком состоянии крыша сейчас, ведь каждый год там всё промокает», — рассказала хозяйка одной из квартир Наталья Чистякова.

Накануне управляющая компания сообщила жильцам дома, что ремонт крыши будет проведён до октября текущего года. По словам пенсионера Анатолия, который живёт на последнем, пятом этаже, рабочие приходили и даже что-то ремонтировали, однако после их визита начались проливные дожди. И если раньше вода проникала только в квартиры, то на этот раз затопило весь подъезд.

«Нам именно по нашей крыше ответ пришёл, а начали ремонт крыши над 13-й квартирой. И после такого ремонта я собрала два ведра воды. В первый день я собрала одно возле квартиры, потому что выйти было невозможно, весь пол был в воде. Во второй день дожди не прекратились и я собрала ещё одно, тоже возле квартиры. Вот у нас два дня весь этаж был в воде, — говорит Ольга Чистякова. — Также у нас выход на общий балкон через подъезд, дверь деревянная вся разбухла от воды, я её открыть могу, а вот закрыть до сих пор не получается, она до сих пор не высохла до конца».

Несмотря на то, что семья Чистяковых живёт на четвёртом этаже, их крыша на уровень ниже основной, поэтому вода также постоянно проникает в жилище. По словам хозяев квартиры, за последний год их потолок сильно просел, в комнатах появились разводы и трещины, а в ванной вот-вот образуется грибок из-за постоянной влажности. Однако в управляющей компании им отвечают, что проблема появилась из-за отсутствия в доме вентиляции, а трещины уже старые и их просто нужно замазать.

«В квартире у нас бежит по весне обычно, когда снег сходит, или при сильных дождях. В этом году в мае я сидела в зале и услышала странный звук, как будто капает в квартире что-то. Я отодвигаю шторку, и у меня просто на подоконнике вода, хотя окна закрыты. Мы сразу пошли в управляющую компанию, к нам пришла женщина и сказала, что это старинные трещины и что их сначала надо замазать, а потом уже при рецидиве звать её, чтобы она увидела, что это действительно новые трещины», — рассказывает тагильчанка.

На сайте общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации указано, что ремонт кровли, как и ремонт фасада и систем водоотведения, намечен на 2040 год. В управляющей компании «Огни Вагонки» оперативный комментарий по поводу инцидента получить не удалось, а в мэрии ситуацию прокомментировали.