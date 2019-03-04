Из Кольцово запустили прямой авиарейс в Калугу 

2 марта открылось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Калугой.

Рейсы будут осуществляться по субботам и вторникам. Вылет из аэропорта Кольцово в 19.20 по местному времени. Между городами будет курсировать 50-местный самолёт Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании «РусЛайн», время в пути составит 2,5 часа. На сайте компании стоимость билета в одну сторону начинается от 5075 рублей.

В Калуге живёт около 340 тысяч человек. Город имеет богатую историю и множество туристических маршрутов, он интересен множеством храмов, городских дворянских особняков, бывших купеческих палат. Также Калуга известна как родина российской космонавтики: здесь жил и работал знаменитый учёный-изобретатель Константин Циолковский, основоположник теоретической космонавтики.