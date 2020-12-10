Из Екатеринбурга вывезли 11 тонн ртутных отходов от люминесцентных ламп

Из Екатеринбурга на площадку научно-производственного предприятия «Экотром» в Москве отправили 11 тонн опасных отходов — смеси ртути и люминофора, которая образуется при утилизации энергосберегающих и люминесцентных ламп, сообщает пресс-служба регионального отделения Российского экологического общества.

В ведомстве подчеркнули, что бочки с отходами копились на площадке МУП Комплексного решения проблем промышленных отходов с 2017 года. Предприятие имеет специализированную установку, позволяющую извлечь из ламп ртуть и люминофор и отправить стекло ламп на переработку. Но при этом оставшиеся компоненты подлежат дальнейшей утилизации.

«В Свердловской области нет предприятий, которые бы работали с люминофором. Поэтому в течение более чем трёх лет эти отходы, которые относятся к первому классу опасности, копились на промплощадке предприятия, в итоге образовалось более 11 тонн, или 59 бочек люминофора со ртутью», — пояснили в пресс-службе.

По словам общественников, такая крупная партия отходов накопилась в Екатеринбурге впервые и создавала серьёзные риски для экологической безопасности города. По словам заместителя свердловского отделения Российского экологического общества Антона Черноголова, только в этом году удалось найти средства на вывоз отходов для утилизации.