Из Екатеринбурга в Магадан вылетит первый авиарейс, инициированный экс-мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым

Первый рейс из Екатеринбурга в Магадан, инициированный экс-мэром Нижнего Тагила, а ныне губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, вылетит сегодня в 18:50, сообщает пресс-служба выполняющих его «Уральских авиалиний».

Отмечается, что рейс отправится с половинной загрузкой — в данный момент на рейс выкуплен 71 билет при ёмкости самолёта (Airbus A320) 156 кресел. Промежуточная посадка воздушного судна состоится в Якутске. Ранее заявлялось, что минимальная стоимость билета составила 7722 рубля — это субсидируемый тариф, рассчитанный на определённые категории населения: молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетные семьи, инвалидов и их сопровождающих. При этом онлайн-касса «Уральских авиалиний» выдаёт варианты билетов до Магадана и обратно по цене в диапазоне от 36 до 55 тысяч рублей.

Сотрудничество с Магаданской областью Средний Урал начал развивать после того, как в мае прошлого года её губернатором стал бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.