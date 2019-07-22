Из Екатеринбурга ушёл последний европейский авиаперевозчик — Finnair

Финская авиакомпания Finnair осенью 2019 года прекратит полёты из аэропорта Кольцово. Авиаперевозчик осуществлял рейсы по маршруту Хельсинки — Екатеринбург. Причиной этого решения компания назвала низкий спрос на билеты.

«Finnair покидает Екатеринбург, полёты в Хельсинки, по имеющимся в моём распоряжении данным, прекратятся с 10 октября», — рассказал URA.ru исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

После ухода «Финских авиалиний» на Среднем Урале останется лишь один иностранный перевозчик с рейсами в Европу — Turkish Airlines.

Ранее Екатеринбург уже покинули такие крупные европейские авиаперевозчики, как Lufthansa, Alitalia и Air Moldova. А в декабре прошлого года из-за низкого спроса на билеты и подорожания топлива сотрудничество с Кольцово прекратили и Czech Airlines.