Из детского лагеря «Таватуй» эвакуируют детей из-за коммунального ЧП

Детей из лагеря «Таватуй» отправляют по домам до окончания смены в связи с коммунальным ЧП.

«Из лагеря “Таватуй” вывозят детей. Смена началась 6 августа, а завтра всех заберут. Там нет отопления, кухня не может готовить, нет горячей воды. В итоге просто сказали, чтобы завтра встречали детей. В 10:00 их вывозят. Дети плачут, смена закончится раньше времени», — рассказала читательница E1.ru.

В лагере изданию пояснили, что причиной такого решения стало то, что утром 11 августа местный житель, который является собственником газовой магистрали, перекрыл вентиль и оставил без газа весь посёлок.

«Практически 200 детей со всей Свердловской области с сегодняшнего дня начинают эвакуацию. С учётом соблюдения всех эпидемических требований Роспотребнадзора ребята обратно не вернутся», — пояснил директор центра Виталий Марункевич.

По его словам, родителям произведут перерасчёт и вернут деньги тем, кто покупал путёвку.