Итоговая явка избирателей в Нижнем Тагиле больше средней по региону, но меньше, чем хотел Сергей Носов

Явка тагильчан на выборах президента РФ, по предварительны данным, составила 62,44% после предварительной обработки всех бюллетеней, рассказала АН «Между строк» председатель местного избиркома Лидия Брызгалова. Больше всего людей пришли на избирательные участки в Дзержинском (63,6%) и Ленинском районах (62,57%). В Тагилстроевском районе явка составила лишь 61,18%. На выборах президента в 2012 году явка составила 62,08%.

«Явка на выборах президента в Тагиле всегда наблюдается в этих пределах, — отметила Лидия Брызгалова. — Нынче она побольше, чем в 2012 году. Все, кто хотел, пришли и проголосовали, электорат этот уже сложившийся. Но нужно отметить, что было много молодёжи, с каждыми выборами их приходит всё больше и больше. Это радует».

Напомним, перед выборами глава города Сергей Носов заявлял, что явка в Нижнем Тагиле составит не менее 63% и будет выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области. Поставленных целей мэру удалось добиться лишь частично. Предварительно известно, что в регионе явка составила 62,35% (на 3,56% больше, чем в 2012 году), в Екатеринбурге — 60,46%. Считается, что от явки в Нижнем Тагиле сегодня зависит назначение мэра Сергея Носова на более высокий пост, хотя сам градоначальник опровергает слухи о своей скорой отставке.

«Сейчас практически все и по всей стране, в том числе и в Нижнем Тагиле, в одной лодке — лодке победителей этих выборов, — прокомментировал АН “Между строк” известный российский политконсультант Эдуард Коридоров. — Та оценка, которую Путин в целом дал этим итогам, а он оценил их как достойные, транспонируется в общем на всех. И с этой точки зрения, если рассуждать о судьбе градоначальников, губернаторов, тут все победители и все равны. Не думаю, что относительно Носова будут сделаны какие-то далеко идущие выводы с любым знаком. Просто начнётся с некоего чистого листа отсчёт времени, новая жизнь. Что-то где-то поменяется, но это в любом случае не будет зависеть от каких-то процентов голосования».

Победу на выборах одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов (это 55,7 миллиона человек). В Нижнем Тагиле за него проголосовали 75,23%, на выборах в 2012 году он получил 65,51% голосов тагильчан. Больше всего голосов за Путина отдали жители Тагилстроевского района — 75,38%. В Дзержинском районе за действующего главу государства проголосовали 75,2% избирателей, в Ленинском — 75,09%.