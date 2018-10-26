Итальянские профсоюзы устроили забастовку с требованием снизить пенсионный возраст

В Италии в пятницу проходит всеобщая забастовка, в которой принимают участие сразу несколько крупных профсоюзов, сообщает издание Repubblica. В акции принимают участие учителя, врачи и водители общественного транспорта.

С вечера 25 октября бастуют работники железнодорожных компаний Trenitalia, Trenord и Italo. Поезда ходят по расписанию только в часы пик утром и вечером. Забастовка не затрагивает движение скоростных поездов. Работники авиационного транспорта присоединились к акции в полночь 26 октября, ожидаются проблемы в работе аэропортов в Милане. В Милане также пройдёт забастовка работников метрополитена, к ним присоединятся и работники транспорта в Риме.

Забастовка сотрудников транспортного сектора продлится ровно сутки. Из-за предстоящих проблем в работе транспорта итальянские СМИ уже назвали эту пятницу «чёрной».

К транспортникам присоединился ряд работников телевидения, что может привести к изменениям в сетке вещания телеканалов, отмечает газета Corriere della Sera.

Участники забастовки настаивают на повышении зарплат и пенсий и сокращении рабочего дня из-за уменьшения зарплат. Также они требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет или обеспечить выход на пенсию после 35 лет стажа. Сейчас в Италии равный возраст для выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин — 66 лет и 7 месяцев. По выслуге лет мужчины могут выйти на пенсию после 42 лет и 10 месяцев трудового стажа, а женщины — после 41 года и 10 месяцев труда.