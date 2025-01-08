История первого акционерного общества Нижнего Тагила

Как бы странно это ни звучало, но пионером акционирования были металлургические заводы Нижнетагильского горного округа. Произошло это за полгода до Октябрьской революции.

После смерти Павла Павловича Демидова в 1885 году всё имение в составе Нижнетагильского и Луньевского округов перешло по наследству к шести его детям. Все активы были поделены на 1050 частей (долей), которые на общем собрании семьи распределились следующим образом: старшему сыну Елиму Павловичу досталось 280 частей, Анатолию Павловичу - 255, Павлу Павловичу - 300, Марии Павловне - 75, Елене Павловне - 90, Авроре Павловне - 50. Вдова Павла Павловича Елена Петровна Демидова-Трубецкая от участия в распределении долей наследства отказалась. Но именно она настояла на том, чтобы наибольшее число долей досталось сыновьям, так как считала, что управлять заводами должны мужчины. За судьбу дочерей Елена Петровна не волновалась: все они были удачно выданы замуж, и бедность им не грозила. Прибыли от работы уральских заводов должны были распределяться между владельцами согласно количеству долей. Однако вскоре положение изменилось. Аврора передала свои 50 долей Павлу, Мария – Елиму, а Елена – Анатолию. Следующим из числа пайщиков вышел Анатолий Павлович, который удачно женился на дочери председателя правления и владельца «Русского для внешней торговли банка» и принял предложение тестя стать его заместителем. Свои доли Анатолий передал Елиму. Затем в 1909 году скоропостижно скончался Павел Павлович, и его доли решением семейного совета тоже перешли к старшему брату. Так Елим Павлович стал единоличным владельцем Нижнетагильских и Луньевских заводов.

Первым делом заводовладелец произвёл реконструкцию производства, закрыл убыточные заводы и распродал так называемые непрофильные активы. Эти мероприятия дали быстрый эффект: в 1911 году производство чугуна достигло 1 672 914 пудов, а чистая прибыль округа составила 726 000 рублей. В 1912 году прибыль возросла до 1,2 млн рублей. Но накануне Первой мировой войны ситуация на внешнем и внутреннем рынках изменилась, спрос на металл упал, и заводы начали приносить убытки.

Тогда на помощь старшему брату пришёл Анатолий Демидов. Он предложил акционировать все уральские заводы и распродать 75% акций. Это должно было принести неплохой капитал. Елим, поколебавшись немного, дал согласие на акционирование заводов.

В декабре 1916 года Главное правление Демидовых заключило с «Русским для внешней торговли банком» соглашение о создании «Акционерного общества Н.-Тагильских и Луньевских горных и механических заводов наследников П. П. Демидова князя Сан-Донато». 24 марта 1917 года было проведено первое учредительное собрание акционеров, где был утвержден устав общества. Округ был оценен в 10 млн рублей. Акционерный капитал общества определялся в 25 млн рублей и был разделен на 250 000 акций по 100 рублей за акцию.

Нижнетагильский завод (фото неизв. автора, 1912 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

75% акций были куплены многочисленной клиентурой «Русского для внешней торговли банка», и банк, спекулируя на акциях, получил хороший доход. Все деньги, вырученные от продажи акций, были переведены на счета швейцарских банков и размещены под высокий процент. По оценкам некоторых специалистов, Елим Павлович получил от акционирования заводов и спекуляций акциями более 10 миллионов золотых рублей. Сколько всего денег находилось на счетах «наших» Демидовых на октябрь 1917 года, до сих пор остаётся тайной.