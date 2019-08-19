История о том, как мечта инвалида-колясочника переросла в фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть»

В дождливое воскресенье, 18 августа, юные баскетболисты, футболисты, атлеты и болельщики собрались на площадке Нижнетагильского педагогического колледжа № 2, чтобы устроить спортивный праздник и проявить свои возможности на фестивале «Цени то, что есть».

Соревнования придумал и организовал Александр Коченков. 32-летний мужчина передвигается на инвалидной коляске с августа 2013 года. Во время отдыха на туристической базе он решил сделать подъём с переворотом на футбольных воротах, но тяжёлая металлическая конструкция оказалась не закреплена и рухнула прямо на него. В результате несчастного случая он сломал позвоночник в шейном отделе и стал неподвижен. Врачи говорили, что травма несовместима с жизнью, но Александр, в прошлом баскетболист-любитель, поборол страшные последствия перелома, а затем стал тренировать спортсменов. В прошлом году Коченков воплотил в жизнь свою давнюю мечту — организовал фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть».

«Идея появилась очень давно, когда я ещё сам с пацанами играл в футбол. Я думал, было бы хорошо организовать такие турниры между дворами. И вот эта мысль где-то в голове у меня была, и дочка у меня сейчас занимается баскетболом и как-то предложила сделать стритбол у нас здесь. И вот одно на другое наложилось — и сделали», — рассказал Александр.

Название «Цени то, что есть» фестиваль получил, когда Александр и его дочь подготавливали площадку, сами устанавливали баскетбольное кольцо с мотивирующей фразой.

В этом году тагильчанин организовал уже второй фестиваль уличного спорта и его поддержала администрация Нижнего Тагила. Турнир собрал 190 спортсменов, в том числе из Кировграда и посёлка Горноуральский.

«Для ребят это возможность показать себя, занять призовое место. У нас в посёлке мало мест для тренировок на улице. В основном занимаемся в спортзалах», — поделилась тренер баскетбольной команды посёлка Горноуральский Татьяна Головнина.

Спортсменам было предоставлено два поля — для стритбола и футбола, а между площадками на турниках организаторы устроили чемпионат по уличной атлетике, где проявить свои способности в отжиманиях и подтягиваниях мог любой желающий. Специальную спортивную подготовку не нужно было иметь и футболистам — попинать мяч могли как воспитанники спортивных школ, так и дворовые команды.

«Мы все живём в одном дворе и в футбол играем около года. У нас также есть типа тренеры, такие же ребята, как мы. В фестивале решили участвовать потому, что здесь с другими командами можно поиграть и призы классные», — рассказали футболисты дворовой команды «Фортуна».

Сейчас Александр мечтает открыть ещё одну площадку для фестиваля, чтобы участвовать могло ещё больше ребят. Его задумку уже поддержала мэрия Нижнего Тагила: в начале июля глава города Владислав Пинаев встретился с инвалидом-колясочником и решил включить спортплощадку в Девятом посёлке в программу благоустройства городской среды на 2020 год.