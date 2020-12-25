Историка Соколова приговорили к 12,5 годам колонии за убийство и расчленение сожительницы

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в убийстве его сожительницы Анастасии Ещенко и приговорил к 12,5 годам заключения в колонии строгого режима, пишет «Дождь».

«Суд установил вину Олега Соколова в совершении убийства», — сказала судья Юлия Максименко.

Соколова также признали виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В прениях прокуратура требовала назначить Олегу Соколову 15 лет колонии строгого режима по совокупности преступлений путём частичного сложения, защита Олега Соколова просила не назначать ему более 8 лет колонии. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассматривал уголовное дело на протяжении 7 месяцев.

Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в период с 2:36 до 3:00 8 ноября 2019 года «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности» у себя дома. После этого он расчленил труп и вечером того же дня начал по частям выкидывать его в Мойку.

Во время одной из ходок Олег Соколов сам упал в реку, проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. При историке нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а у него дома — голову Анастасии Ещенко.