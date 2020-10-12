Историк Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко

На заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга историк Олег Соколов заявил, что признаёт свою вину в убийстве Анастасии Ещенко, пишет Znak.com. Признание состоялось перед его допросом в рамках судебного заседания.

Напомним, 63-летнего доцента петербургского университета Олега Соколова достали из Мойки утром 9 ноября 2019 года. В рюкзаке, который он пытался утопить и из-за которого в итоге упал в воду сам, лежали отрезанные женские кисти. Позже дома у Соколова следователи нашли голову девушки. Самого Соколова доставили в Мариинскую больницу. Придя в себя, он дал признательные показания в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой жил. Позже на допросе он сообщил, что застрелил Ещенко после ссоры, спустя два дня распилил тело, собирался выбросить останки в реку и после покончить с собой у Петропавловской крепости в костюме Наполеона. На суде по избранию меры пресечения он заявил, что собирался жениться на Ещенко, а конфликт произошёл якобы из-за детей историка.