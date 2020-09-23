Историк Соколов подал в суд на бывшую сожительницу с требованием компенсации за клевету

Петроградский районный суд Петербурга принял исковое заявление обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой и компании «ГПМ Развлекательное телевидение», сообщает объединённая пресс-служба судов города. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Соколов требует удалить документальный фильм под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», вышедший на видеоплатформе Premier, и взыскать с ответчиков по 1 тысяче рублей в качестве компенсации. Он также просит обязать Пржигодзкую записать видеообращение, в котором она зачитает резолютивную часть решения суда.

Отмечается, что заявление о подаче иска Соколовым было сделано во время судебного заседания. Сторона обвинения зачитала показания Пржигодзкой, согласно которым в 2008 году он избил её и попытался задушить. Адвокат Соколова Александр Торгашёв говорит, что конфликт, о котором идёт речь, закончился «несколькими оплеухами».

Напомним, 63-летнего доцента петербургского университета Олега Соколова вытащили из Мойки утром 9 ноября 2019 года. В рюкзаке, который он пытался утопить и из-за которого в итоге упал в воду сам, лежали отрезанные женские кисти. Позже дома у Соколова следователи нашли голову девушки. Самого Соколова доставили в Мариинскую больницу; придя в себя, он дал признательные показания в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой жил.