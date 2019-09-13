Источник: Пропавший сотрудник «Коксохима» мог покончить с собой

34-летний машинист коксовой машины Сергей Юхнев, который пропал с рабочего места при загадочных обстоятельствах, мог покончить с собой. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в силовых структурах. По мнению собеседника редакции, мужчина мог упасть в вагон с горящим коксом и сгореть дотла.

Напомним, работник коксохимического производства Нижнетагильского металлургического предприятия бесследно исчез ещё 10 сентября. По данным полиции, мужчина отправил напарника за водой, а когда коллега вернулся, то Сергея на месте не обнаружил. При этом все личные вещи Юхнева остались на месте. Служба безопасности НТМК заявила, что мужчина территорию комбината не покидал. Его личный автомобиль до сих пор припаркован рядом с предприятием.

«Мужчина жаловался коллегам на тяжёлую жизненную ситуацию, в которой он оказался, и высказывал суицидальные мысли после развода с женой», — пояснил источник АН «Между строк».

Как сообщает Ura.ru, у Юхнева имеются пятеро детей от двух браков и алименты. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются.