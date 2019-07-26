Истцам будут возвращать до 70% уплаченной ими госпошлины в случае примирения сторон

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому истцы смогут рассчитывать на возврат до 70% от суммы уплаченной ими госпошлины. Деньги можно будет вернуть в случае примирения сторон в суде или отказе от претензий. Соответствующий документ был опубликован 26 июля на официальном портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, новый закон предполагает изменения в Налоговом кодексе РФ. Согласно документу, до 70% государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска или признании ответчиком иска во время рассмотрения дела в суде первой инстанции. Для дел, которые рассматриваются судом апелляционной инстанции, предусмотрен возврат 50% госпошлины. На стадии рассмотрения судом кассационной инстанции возможно будет вернуть 30%.

Ранее истцам полагался возврат 50% от суммы уплаченной госпошлины при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным судом РФ или арбитражными судами. Если мировое соглашение заключалось в процессе исполнения судебного акта, данное положение не действовало.