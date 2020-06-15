Исследовать качество воды из 172 источников в Нижнем Тагиле и сёлах будет челябинская компания

Лабораторным исследованием качества воды в 172 источниках нецентрализованного водоснабжения Нижнего Тагила будет заниматься компания из Челябинска ООО «Уралстройлаб». Только её заявка была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Начальную стоимость контракта организация понизила с 724,4 тысячи рублей до 525 тысяч рублей.

Пробы возьмут на территории самого города и в 20 сёлах и деревнях: Уральце, Захаровке, Ёкве, Чащино, Висимо-Уткинске, Серебрянке, Нижней и Верхней Ослянке, Сулёме, Усть-Утке и в других местах. В Нижнем Тагиле исследуют 62 источника, в Висимо-Уткинске — 29, в Серебрянке — 23, в Уральце — 7. Из каждого источника возьмут по одной пробе. Их проверят на запах, мутность, цветность, жёсткость, перманганатную окисляемость, общее микробное число, а также содержание нитратов, сульфатов, хлоридов, марганца, железа, кремния.

Все работы «Уралстройлаб» должен выполнить этим летом — с 1 июля до 15 августа.