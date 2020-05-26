Испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся в июне

Научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирской области планирует начать клинические испытания вакцины против коронавируса на людях в конце июня, сообщил ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов.

По словам Максютова, клинические исследования делятся на четыре фазы: сначала они проводятся на 20–80 здоровых добровольцах. Во второй фазе участвуют уже 100–150 волонтёров, параллельно контрольной группе добровольцев даётся плацебо. Цель второй фазы — изучение эффективности вакцины, подтверждение безопасности выбранной дозы и схемы вакцинации. Третья фаза клинических исследований проводится в подтверждение результатов и выводов второй фазы. Четвёртый этап — после регистрации, самый массовый, большое количество добровольцев позволяет выявить частоту и характер нежелательных реакций.

Максютов отметил, что для клинических исследований учёные отобрали три наиболее перспективных препарата, всего на чувствительных животных испытывались 25 вариантов вакцины, три варианта «были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учётом технологичности их крупномасштабного производства».

Датой начала клинических исследований гендиректор «Вектора» назвал 29 июня — этот срок обусловлен необходимостью получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и разрешения Минздрава России на сами исследования на 300 добровольцах, которых отобрали в апреле.

Максютов сообщил, что подготовка к массовому производству вакцин идёт уже сейчас, регистрация вакцины планируется на сентябрь. Вакцинация населения начнётся в самые короткие сроки после её регистрации.

«Обязательной вакцинация может стать в случае, если коронавирус будет постоянно циркулировать», — добавил он.

Помимо новосибирского центра, разработкой вакцины от коронавируса занимаются научные центры Минздрава и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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