Иранские власти отпустили журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее российскую гражданку Юлию Юзик, она вылетела в Москву, пишет «Интерфакс».

«В результате совместных усилий МИД России и посольства РФ в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — говорится в Twitter российского посольства в Иране.

Утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» журналистка вылетела в Москву, она чувствует себя нормально, цела и невредима.

Напомним, журналистка приехала в Тегеран по приглашению, но уже в аэропорту у неё отобрали паспорт, сказав, что вернут только при выезде из страны. Сначала была информация о том, что её обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, затем власти Ирана заявили, что у девушки была проблема с визой.

Юзик родилась в Донецке в 1981 году, с 1999 года училась в Ростовском государственном университете и работала репортёром в ростовском корпункте «Комсомольской правды». Позже работала в Newsweek, занималась расследованиями и литературой. В 2003 году издала книгу «Невесты Аллаха», посвящённую судьбам женщин, ставших шахидками. Также выпустила книгу «Бесланский словарь», в которой разбирала теракт в Северной Осетии. В 2016 году баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского.