Инвесторы вывели из России рекордные с момента введения санкций 900 миллионов долларов

Зарубежные инвесторы в 2017 году вывели с российского рынка почти 900 миллионов долларов, со ссылкой на отчёт BofA Merrill Lynch пишет «Коммерсантъ». Речь идёт о рекордном оттоке капитала с момента введения санкций в отношении России в 2014 году, отмечает издание.

В 2016 году иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов. По мнению экспертов, опрошенных газетой, в конце 2016 года инвесторы делали ставку на то, что победа на выборах президента США Дональда Трампа улучшит американо-российские отношения и, возможно, приведёт к ослаблению санкций, однако такие ожидания не оправдались и иностранные инвесторы не стали проявлять активность на российском фондовом рынке.

Осенью 2017 года из-за роста мировых цен на нефть российский рынок стал более привлекательным. В период с сентября по ноябрь международные инвесторы вложили в российские фонды более 550 миллионов долларов, однако это не скомпенсировало негативные результаты предыдущих месяцев.

В начале декабря ЦБ объявил, что чистый отток капитала — показатель, который учитывает как вывод средств с российского рынка иностранными инвесторами, так и перемещение капитала за рубеж российскими налоговыми резидентами, — за 11 месяцев 2017 года вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В январе-ноябре, по данным Банка России, из страны было выведено 28 миллиардов долларов.

В июне Банк России прогнозировал, что чистый отток капитала по итогам 2017 года составит 19 миллиардов долларов. К середине декабря ЦБ уточнил прогноз и теперь ожидает, что по итогам года отток капитала составит 29 миллиардов долларов.

Максимальный отток капитала из России был зафиксирован ЦБ в 2014 году, когда из страны за год вывели более 150 миллиардов долларов.