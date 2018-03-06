Инвесторам на Дальнем Востоке предложат кредиты под 1%

Инвесторы, реализующие на Дальнем Востоке проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвестиционные кредиты в российских банках в рублях, долларах или юанях по ставке 1% годовых, со ссылкой на проект постановления Минвостокразвития пишут «Ведомости».

«Механизм заработает уже в этом году. Банки, предоставляющие такой кредит, получат необходимую федеральную субсидию. Таким образом, мы сможем решить одну из главных проблем, которая больше всего волнует дальневосточных инвесторов, — недоступность и высокая стоимость заёмных финансовых ресурсов», — сказал на итоговой коллегии Минвостокразвития во Владивостоке министр Александр Галушка.

Кроме того, правительство совместно с Банком России по поручению президента поддержало создание в «Свободном порту "Владивосток"» конкурентоспособного в масштабах Азиатско-Тихоокеанского региона финансового центра, сообщили в Минвостокразвития. В «Свободном порту» предлагается открыть филиалы иностранных банков (они не смогут привлекать вклады физлиц), торгово-инвестиционную площадку для цифровых финансовых активов и специализированный инвестиционный суд.