Интернет-провайдеры и сотовые операторы рассказали АН «Между строк», как изменились нагрузка на сеть и трафик в Нижнем Тагиле в период самоизоляции

С введением на территории Свердловской области режима самоизоляции и объявлением «нерабочего» месяца интернет-провайдеры и сотовые операторы, представленные в Нижнем Тагиле, единогласно заявляют об увеличении голосового и интернет-трафика. Подобная картина фиксируется по всей России. Из-за того, что люди вынуждены находиться дома, они стали чаще пользоваться интернетом, общаться через мессенджеры и звонить близким.

«В первые недели самоизоляции граждан объём традиционных голосовых звонков в Свердловской области вырос на 7% по сравнению с обычными днями, — отмечают в “Билайне”. — Есть рост на 5% и в потреблении мобильного интернета. Ценность общения сейчас для клиентов играет важную роль. Последнюю неделю клиенты “Билайна” стали в два раза чаще звонить на “любимые номера” родных и близких, а также разговаривать дольше обычного. Кроме этого, потребление дата-трафика в мессенджерах на одного пользователя в сети “Билайн” по России выросло на 63,5% — такую динамику можно объяснить не только увеличением количества сообщений, но и ростом интереса к голосовым и видеозвонкам в мессенджерах. Также клиенты стали активнее смотреть телевизионный и видеоконтент, играть в игры».

По словам пресс-службы компании, средние скорости доступа на территории региона за два года выросли на 85%, что стимулирует жителей активнее пользоваться сервисами с помощью смартфонов.

В «Ростелекоме» также фиксируют значительный прирост трафика на сетях связи компании в Свердловской области.

«Очевидные пики потребления приходятся на будние дни. Этому способствовал массовый переход на удалённую работу, повышенный спрос на дистанционное образование, интернет-торговлю, цифровые видеосервисы. Число просмотров телеконтента в онлайн-кинотеатре Wink выросло в 8–9 раз после того, как с 16 марта “Ростелеком” открыл бесплатный доступ к большой коллекции фильмов, сериалов и контента для детей», — говорят в компании.

Школьники могут учиться дистанционно с цифровым сервисом образования «Ростелеком. Лицей», доступ к которому открыт за 1 рубль в месяц. С этим сервисом выпускникам будет проще подготовиться к сдаче Единых государственных экзаменов, которые в этом году перенесли на более поздний срок. Также для более чем 36 тысяч абонентов региона, пользующихся волоконно-оптическими сетями доступа в интернет, бесплатно увеличена скорость передачи данных.

«Голосовой и интернет-трафик в Свердловской области , в частности в Нижнем Тагиле, не претерпел существенных изменений, — заявляют в пресс-службе компании “МегаФон” на Урале. — За 2 недели общий объём голосовых вызовов в регионе вырос на 4%, потребление мобильного интернета приросло на 13%. В то же время в связи с переходом сотрудников на удалённую работу увеличился интерес свердловчан к различным онлайн-инструментам. Например, большей популярностью стала пользоваться платформа “МегаФон Образование”, на которой есть онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов. Такие как подготовка к ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Растёт и трафик услуги “МегаФон ТВ” — пользователи стали смотреть больше фильмов, развлекательного контента, вырос спрос и на сериалы».

В целом из-за необходимости оставаться дома абоненты стали на 30% меньше пользоваться картографическими сервисами и приложениями для навигации — Apple Maps, Google Maps и другими. При этом продолжают набирать популярность средства видеосвязи. Число тех, кто ежедневно пользуется видеозвонками по WhatsApp, за последние три недели выросло на 40%, отмечают в компании «МегаФон».

Городской провайдер «Сети Тагила» не стал раскрывать цифры по росту трафика, но заверил, что существующая инфраструктура компании спроектирована с учётом увеличения роста объёмов передачи данных в сети.

«“Сети Тагила” располагают всеми необходимыми ресурсами для обеспечения бесперебойного оказания услуг связи и обслуживания абонентов. Интернет и телевидение “Сети Тагила ТВ” работают стабильно, даже в период действия санитарно-эпидемиологических мер. Для решения любых проблем, связанных с предоставлением услуг связи, количество телефонных линий и операторов технической поддержки увеличено», — ответил провайдер.

В МТС изменение поведения абонентов отмечают с середины марта. Так, с 16 по 19 марта произошёл заметный скачок трафика всех предоставляемых услуг связи. В сравнении с общесреднесуточным трафиком рабочих дней, голосовой трафик вырос на 10%, трафик мобильной передачи данных — на 15%, фиксированной — на 20%.

«В крупных городах Свердловской области, в том числе Нижнем Тагиле, изменение потребления услуг связи заметнее, тем не менее абоненты МТС, живущие в малых населённых пунктах, по-прежнему лидируют в части потребления мобильных услуг. Часть пользователей продолжает использовать для работы из дома мобильный интернет не только в вечернее время, но и в течение дня».

В бизнес-секторе возобновился спрос на терявшие год от года популярность мобильные роутеры и контракты к ним, а также облачные технологии. В МТС эту тенденцию напрямую связывают с переводом компаниями своих сотрудников на удалённую работу. Рост трафика приходится на спальные районы городов, пригороды и дачные посёлки, в то время как в центральных и деловых районах потребление услуг связи снизилось. В целом же объёмы голосового и дата-трафика в Свердловской области остались на прежнем уровне. В фиксированных сетях объёмы трафика выросли и продолжают расти, отмечают в МТС.

В пресс-службе «ITM Холдинга», куда входит провайдер «Планета», заявили об увеличении нагрузки на сеть на 15–20%. В компании связывают этот рост с массовым переходом клиентов на удалённый режим работы и обучения.

«Такое увеличение никак не повлияло на работоспособность сети, — отмечают в компании. — Сеть передачи данных “Планеты” построена по единому стандарту с большим резервом пропускной способности и отказоустойчивости. Даже в такой непростой период мы готовы предоставлять своим клиентам доступ к услугам и сервисам 24/7 с неизменным качеством».

В компании «Мотив» отмечают снижение трафика в рабочих районах и увеличение в спальных. Здесь также связывают изменения с переходом тагильчан на удалённую работу и дистанционное обучение.

«Режим самоизоляции, введённый в марте в Свердловской области, несомненно, отразился на объёме потребления услуг связи: абоненты, как бы это странно ни звучало, перестали быть мобильными, — говорит коммерческий директор телекоммуникационной группы “Мотив” Андрей Золотарёв. — Многие пользователи работают и учатся из дома, соответственно, география потребления услуг и профиль трафика изменились. Абонент в течение суток не меняет своего местоположения, находится на одном месте (в квартире), в результате часть станций, обслуживающих спальные районы, работает с максимальной нагрузкой. А на других базовых станциях, расположенных в рабочих/центральных районах, трафик существенно снизился».

В компании фиксируют в Нижнем Тагиле небольшой рост голосового трафика — примерно на 4%, а также смещение пика нагрузки в будние дни на дневное время. Если раньше он приходился на вечернее время, на период 19:00–20:00, то сейчас смещается к 11:00.

«По сравнению с периодом до введения режима самоизоляции нагрузка на сеть выросла в среднем на 15%, — говорится в ответе провайдера “Инсис”. — Кроме того, сместился час наибольшей нагрузки. Если до 30 марта абоненты активно пользовались сетью в 20:00, то сейчас пик приходится на 11:00. Мы на рынке IT-технологий уже более 20 лет, поэтому отлично знаем, как работать онлайн. Наша сеть полностью справляется с нагрузкой. Для этого мы проводим ежегодные масштабные модернизационные работы на сети и регулярно обновляем оборудование».

Компания «Конвекс» на наш запрос не ответила.