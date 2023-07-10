Интернет-мошенники совершенствуют способы выманивания денег. Теперь они приглашают жертву в банк лично

В Банке России рассказали о новой схеме IT-мошенничества. Сейчас злоумышленники , которые обычно представляются по телефону сотрудниками Банка России, чтобы повысить доверие к себе, не только звонят, но и отправляют на электронную почту сообщение с приглашением на личный приём в отделение Банк России. В сообщении, как правило, обращаются по имени отчеству и указывают реальный адрес отделения Банка России в данном регионе.

Письмо приходит с электронного адреса Банка России cbr.ru, который мошенники подделывают при помощи технологии замены имени электронной почты. После отправки потенциальной жертве начинают звонить и выманивать данные банковской карты и СМС-код, либо просят под тем или иным предлогом перевести деньги.

«Если вы не записывались на приём в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. И хочу напомнить, что сотрудники Банка России по своей инициативе не приглашают граждан на личный приём, не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов. Тем более не запрашивают персональные и банковские данные и не предлагают совершить какие-либо финансовые операции», – рассказал эксперт Отдела финансовой грамотности Уральского ГУ Банка России Родион Яковлев.

В Банке России отмечают, что всегда можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300 3000.