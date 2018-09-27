«Интерфакс» анонсировал отставку оренбургского губернатора Юрия Берга

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг может покинуть пост в связи с достижением предельного возраста, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

«Юрий Берг в ближайшее время может уйти в отставку по возрасту», — сказал собеседник агентства.

В то же время пресс-секретарь главы региона Сергей Шермецинский опроверг данные об отставке главы региона.

«Информация не соответствует действительности, эти слухи беспочвенны», — заявил Шермецинский.

Юрию Бергу 65 лет. В октябре 2005 года он был избран главой Орска — второго по величине города Оренбургской области. 22 мая 2010 года Берг был наделён полномочиями главы региона, а 15 июня 2010 года вступил в должность губернатора и с июля 2010 года возглавил правительство Оренбургской области.

14 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин поддержал решение Берга досрочно уйти в отставку и идти на выборы. 14 сентября 2014 года на выборах главы региона Берг заручился поддержкой 80,28% избирателей.

Напомним, накануне президент Владимир Путин отправил в отставку глав трёх регионов — Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии. Уволенный губернатор Астраханской области Александр Жилкин возглавлял регион 14 лет, врио руководителя стал замглавы ФТС Сергей Морозов. В Кабардино-Балкарии главу Юрия Кокова сменили на однофамильца Казбека Кокова, а Приморье вместо врио губернатора Андрея Тарасенко возглавил руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко