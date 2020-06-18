«Интерфакс» анонсировал личное обращение Путина по поводу поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к населению в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, со ссылкой на два информированных источника пишет «Интерфакс».

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы ещё раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдёт в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», — сказал собеседник.

Другой источник уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

«Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня», — утверждают источники.

Кроме того, по данным собеседников издания, в преддверии голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвящённые поддержке граждан и бизнеса.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты.