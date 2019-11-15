Instagram начал тестирование скрытия счётчика лайков по всему миру

Instagram в Twitter-аккаунте соцсети сообщил о начале тестирования функции скрытия счётчика лайков от других пользователей по всему миру.

«Сегодня мы расширяем наше тестирование по скрытию счётчика лайков на весь мир. Если вы участвуете, то больше не увидите общее количество лайков и просмотров под фото и видео в вашей ленте, если они опубликованы не вами», — говорится в сообщении Instagram.

В компании подчеркнули, что понимают важность этих счётчиков для людей, которые зарабатывают на рекламе в соцсети, и отметили, что уже размышляют над решением этого вопроса.

Разработчики отметили, что ранее провели тестирование в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, отзывы о функции были положительными.

Instagram начал тестировать функцию скрытия лайков в апреле 2019 года, изменения заметила специалист по обратной разработке Джейн Вонг. В описании функции разработчики подчеркнули, что хотят, чтобы пользователи ориентировались на контент, а не количество лайков.