The Insider нашёл у экс-министра регионального развития РФ элитную недвижимость на 2 млрд рублей

У бывшего министра регионального развития РФ и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более 2 миллиардов рублей. Чтобы столько накопить, ему потребовалось бы не меньше 115 лет, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Insider.

По данным The Insider, с 2018 года Говоруну принадлежит квартира в легендарном Доме Наркомфина в Москве. Площадь объекта составляет 1322,7 кв. м. В 2019-м он приобрел ещё шесть помещений в том же памятнике конструктивизма. Общая площадь недвижимости чиновника в элитном доме составила 2071 кв. м. Минимальная стоимость одного «квадрата» в памятнике конструктивизма составляет около 810 тысяч рублей.

Также на имя супруги чиновника оформили коттедж в элитном посёлке. Он находится в подмосковной деревне Мишуткино Наро-Фоминского района. Особняк в 947,3 кв. м вместе с участком в 50 соток спустя несколько месяцев после покупки перешёл к Говоруну в соответствии с брачным договором. По подсчётам издания, дом может стоить примерно 400 миллионов рублей.

Таким образом, недвижимость экс-министра в Доме Наркомфина можно оценить в 1,7 миллиарда рублей. Вместе с подмосковным особняком всё имущество Говоруна стоит дороже 2 миллиардов рублей.