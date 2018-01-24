Инсайдеры назвали новую дату визита Путина на Средний Урал. Нижний Тагил может остаться в стороне

Президент России Владимир Путин может посетить Свердловскую область в рамках своей предвыборной программы в феврале, пишет Znak.com со ссылкой на анонимный Telegram-канал «Сказы Бажова». Ожидается, что глава государства прилетит в Екатеринбург 20 февраля на один день, чтобы посетить Ельцин Центр. Источник предполагает, что вместе с президентом в уральскую столицу приедет руководитель его администрации Антон Вайно. Ранее сообщалось, что Путин приедет в Екатеринбург в Татьянин день, 25 января, однако позже выяснилось, что в это время он посетит Казань и Уфу.

Источники АН «Между строк» на градообразующих предприятиях также сообщали, что Путин может приехать и в Нижний Тагил — на VI Всероссийский форум рабочей молодёжи, который будет проходить с 3 по 7 марта. Одним из организаторов форума является полпредство в УрФО и близкое к нему движение «В защиту человека труда». Также рассматривался вариант посещения президентом российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда» (мероприятие состоится 3 и 4 марта).

«27 января у нас пройдёт съезд, на котором движение поддержит Владимира Путина и примет текст приглашения в Свердловскую область, которое президент, надеюсь, примет», — говорил ранее АН «Между строк» председатель исполкома тагильского отделения движения «В защиту человека труда» Андрей Муринович.

Комментировать информацию о том, что Путин может посетить только Екатеринбург, Андрей Муринович отказался, отметив, что «всё меняется каждый день», а информация о передвижениях первого лица является государственной тайной.

Накануне в мэрии Нижнего Тагила состоялось совещание по подготовке к Форуму рабочей молодёжи под председательством замгубернатора региона Павла Крекова, где чиновники обсудили программу предстоящего масштабного мероприятия. В рабочей встрече приняли участие директор областного департамента молодёжной политики Ольга Глацких и замминистра общего и профессионального образования региона Юрий Зеленов.

Тагильские и областные чиновники надеются, что форум посетят более 300 представителей трудовой молодёжи от 18 до 35 лет из разных уголков страны. В пресс-службе администрации отмечают, что, помимо насыщенного рабочего графика, участников мероприятия ждёт большая культурно-познавательная программа. Планируется, что гости смогут не только принять участие в мастер-классах от призёров и чемпионов конкурса профмастерства WorldSkills, но и получить уникальную возможность увидеть своими глазами пуск новой доменной печи № 7 Нижнетагильского меткомбината.

«Информация о визите Путина разнится. В любом случае все готовятся к форуму с расчётом, что график главы государства может измениться в последний момент, но ударить в грязь лицом в случае неожиданного визита нельзя. Поэтому и такое внимание к форуму региональных властей», — говорит собеседник агентства на одном из градообразующих предприятий Нижнего Тагила.

При этом ожидается, что Владимир Путин в случае своего приезда в Нижний Тагил в первую очередь посетит «Уралвагонзавод», рабочие которого поддержали его перед выборами 2012 года. Структурные подразделения УВЗ также станут базовой площадкой VI форума рабочей молодёжи. В одном из цехов предприятия участники продолжат работу над проектами, старт которым дали на V форуме в Сургуте.

Напомним, 18 марта состоятся выборы президента России, фаворитом которых является действующий президент Владимир Путин. Глава государства будет участвовать в голосовании в качестве самовыдвиженца, необходимое количество подписей уже собрано. В рамках своей предвыборной кампании Путин запланировал поездки по восьми электорально значимым субъектам, в том числе по Свердловской области. Эти поездки ему необходимы, чтобы «повысить социальное самочувствие» населения.

В декабре 2011 года, перед третьим сроком Путина, его выдвижение поддержали рабочие «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Начальник сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских заявил во время телемоста, что готов приехать «с мужиками» в Москву, чтобы «справиться» с проходившими тогда митингами оппозиции и «отстоять стабильность». 28 января 2012 года в Екатеринбурге состоялся многотысячный митинг рабочих «Урал, Россия, Путин!», на который с УВЗ хотели пригнать танк. В марте того же года Игорь Холманских создал движение «В защиту человека труда», а в мае, после своего избрания, Владимир Путин назначил Холманских полпредом президента в Уральском федеральном округе.