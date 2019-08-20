Инкассаторам могут разрешить задерживать людей

Росгвардия разработала законопроект, согласно которому инкассаторы Центробанка и Сбербанка смогут получить право на месте задерживать правонарушителей, посягающих на перевозимые грузы.

«Работники Сбербанка имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших посягательства на охраняемые ценности. Задержанные лица подлежат незамедлительной передаче в органы внутренних дел», — цитирует URA.ru документ, опубликованный на портале правовых актов.

Также из текста следует, что сотрудники Центробанка, Российского объединения инкассации ЦБ и Сбербанка должны получить право на ношение боевого оружия при перевозке денег, драгоценных металлов и сведений, касающихся гостайны.

В настоящее время законопроект проходит публичные слушания.