Инициативу «Справедливой России» о лишении гражданства за особо тяжкие преступления назвали антиконституционной

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции РФ Андрей Клишас и Павел Крашенинников выступили против инициативы предусмотреть в новой редакции основного закона механизм лишения гражданства за особо тяжкие преступления, пишет ТАСС. Ранее с таким предложением выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым.

«Предложение противоречит пункту 3 статьи 6 Конституции и не может быть реализовано. Буду выступать против», — сказал сенатор Андрей Клишас.

Его коллега из Государственной думы Павел Крашенинников, в свою очередь, напомнил, что лишение гражданства было предусмотрено в Советском Союзе, но эта мера применялась в первую очередь для борьбы с инакомыслием.

«Мы знаем, кого его (гражданства) лишали. Ростроповича, например. Поэтому мы, конечно, категорически против. Это противоречит в том числе главе второй, которая говорит о том, что не может быть лишения гражданства. Мы считаем, что поддерживать такую поправку нельзя», — сказал Крашенинников.

Напомним, накануне лидер СР Сергей Миронов заявил, что практика лишения гражданства РФ могла бы применяться за совершение особо тяжких преступлений, таких как акты терроризма и растление малолетних.

Рабочая группа Клишаса-Крашенинникова до 2 марта продолжает собирать предложения ко второму чтению в Госдуме президентского законопроекта о поправках к Конституции, которое но запланировано на 10 марта. Старт конституционной реформе был дан 15 января президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию.