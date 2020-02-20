Общество

Сергей Миронов предложил закрепить в Конституции механизм лишения гражданства РФ педофилов и террористов

20.02.2020 18:55
Сергей Миронов предложил закрепить в Конституции механизм лишения гражданства РФ педофилов и террористов

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил внести поправки в Конституцию РФ, согласно которым педофилы и террористы будут лишаться российского гражданства.

«Мы предлагаем предусмотреть в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства. Эта мера может применяться в исключительных случаях в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. Речь идёт, например, об актах терроризма, растлении малолетних. На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания. И при этом они не заслуживают быть гражданами РФ», — цитирует Znak.com заявление справоросса.

Помимо этого, он считает необходимым закрепить в Конституции «высокий статус культуры», которая обяжет граждан «уважительно относиться к культурным ценностям многонационального российского народа». Также справороссы предложили закрепить в главном документе страны «единую концепцию государственной информационной политики», которая будет разрабатываться в правительстве, а утверждаться в Госдуме.

«Две этих поправки вносят идеологический элемент в нашу Конституцию. Я убеждён, что национальная идеология должна присутствовать в Основном законе, хотя бы в общих принципиальных чертах», — считает Миронов.

Фото: 
РБК
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