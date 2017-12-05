Инфляция в Свердловской области составила 1,8% за год

Потребительская инфляция с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го составила 1,8%, сообщает Свердловскстат. Отмечается, что при этом цены на продовольственные товары за год выросли на 1,9%, на непродовольственные — на 2,4%.

Больше всего за год подорожал алкоголь: цены на него выросли в среднем на 4,6%, при этом наиболее ощутимый рост произошёл в ноябре.

В то же время ведомство отмечает, что в целом, если сравнивать итоги ноября текущего года с октябрём, инфляция была минимальной — на уровне 0,2%. В середине года этот показатель составлял 1%, а годовой уровень продовольственной инфляции был 4,1%.