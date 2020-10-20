Инфекционная больница Нижнего Тагила закупится антибиотиками для лечения коронавируса на 4 млн рублей

Тагильская инфекционная больница закупится антибиотиками почти на 4 млн рублей. Соответствующая закупка опубликована на официальном сайте госзакупок. В списке препаратов – 9 тысяч таблеток «Азитромицина», который выписывается пациентам в том числе при коронавирусе, а также «Меропенем», «Амоксициллин», «Имипенем» и «Цефоперазон».

Победителя электронного конкурса планируется определить в конце октября. Подрядчик должен будет поставлять антибиотики партиями по заявке заказчика в течение пяти дней со дня её получения.

Напомним, сегодня больных коронавирусом госпитализируют в инфекционную больницу. Также пациентов с подтверждённым COVID-19 везут также в санаторий «Руш», медицинские учреждения Серова и Сысерти.