Инаугурация нового мэра Нижнего Тагила состоится 17 октября

Инаугурация Владислава Пинаева, который сегодня был избран депутатами Нижнетагильской гордумы новым мэром, пройдёт 17 октября в Драматическом театре. Об этом сообщил сам Пинаев во время встречи с журналистами после заседания НТГД. Он отметил, что у него прекрасные взаимоотношения со СМИ и ему «хотелось бы продолжить работу в таком же ключе». Глава города также сообщил, что намерен встретиться со своими уже бывшими соперниками, чтобы «за чашкой чая» обсудить их предложения по развитию Нижнего Тагила.

Вместе с Пинаевым за кресло мэра изначально боролись пять человек: общественник и блогер Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ), учитель гимназии № 18 Данил Кукутин, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин и руководитель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев. Перед вторым этапом выборов адвокат Черных отказался от участия в дальнейшей борьбе.

Напомним, 28 депутатов Нижнетагильской городской думы сегодня единогласно проголосовали за кандидатуру Владислава Пинаева на пост главы Нижнего Тагила. Чиновник, выступая перед депутатами, отметил, что «в приоритете у города сейчас участие во всех областных и федеральных программах». Подробно о проектах, которые необходимо реализовать в городе в первую очередь, и кадровых перестановках в мэрии Пинаев рассказал в интервью АН «Между строк».