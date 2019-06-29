Импортные медицинские изделия пропадут из российских больниц

Постановление правительства, расширяющее список медицинских изделий, которые российские больницы больше не смогут закупать за рубежом, накануне подписал Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В перечень запрещённых зарубежных изделий добавили 14 позиций: это медицинская марля, бинты, медицинские маски, перевязочные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, подгузники и пелёнки. Исключение сделано лишь для абсорбирующего белья размера XS.
В список также попали костыли, суставные эндопротезы и экзопротезы грудных желёз, кресла-стулья с санитарным оснащением, аппараты искусственной вентиляции лёгких и ингаляционного наркоза. Под санкции попала и ортопедическая детская обувь.
«Аналоги каждого из этих медицинских изделий производятся в достаточном объёме не менее чем двумя российскими компаниями», — говорится на сайте правительства.