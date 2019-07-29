Илью Яшина арестовали на десять суток

Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, признав его виновным в нарушении порядка организации митинга, пишет «Медиазона».

По версии полиции, 23 июля в Twitter оппозиционер призвал всех к митингу 27 июля, в протоколе сказано, что он совершил призыв «в ИТКС "Интернет"». Яшин вину не признал и на вопросы судьи отвечать отказался по 51-й статье Конституции.

Заседание началось с часовым опозданием. Адвокат Вадим Прохоров заявлял несколько ходатайств — об отложении заседания, о передаче материала в другой суд, о допросе полицейских, о прекращении дела, однако судья Дарья Сальникова не удовлетворила ни одно из них.

Кроме того, Прохоров отмечал, что первоначально дело должна была рассматривать судья Тихомирова, и назвал внезапную замену судьи «давлением административно-командной системы». Прохоров заявил Сальниковой отвод, но она отказала в этом.