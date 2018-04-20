Илья Варламов заявил о желании баллотироваться в мэры Москвы

Блогер Илья Варламов заявил в видео на своём YouTube-канале о намерении баллотироваться в мэры Москвы.

«Скоро начинаются выборы мэра Москвы. Жителям столицы нужен радикальный урбанизм, и я могу его предложить», — говорится в аннотации к ролику.

Предвыборная программа Варламова состоит из 17 пунктов. В ней, в частности, блогер предлагает открыть доступ в Кремль и сделать его туристическим центром с гостиницами, ресторанами и сувенирными магазинами. Следующим пунктом станет снос заборов, которыми сейчас оцеплены многие общественные места, и демонтаж памятника Петру I.

Также он предложил открыть чердаки и подвалы в жилых домах.

«Нужна городская программа возвращения подвалов и крыш жителям. В подвалах могут быть места для хранения», — сказал блогер.

Помимо этого, Варламов предложил перевести главного архитектора Москвы в прямое подчинение мэру.

«Архитектор если и должен быть если не важнее строителя в Москве, то, по крайней мере, они должны быть равны. Москомархитектура должна быть выведена в прямое подчинение мэру Москвы... Сегодня главный архитектор ничего не может сказать главному строителю, потому что он его работодатель», — сказал Варламов.

Также блогер предлагает переориентировать городской бюджет на пешеходов и инфраструктуру для них и движения общественного транспорта, развивать велодвижение, ликвидировать служебный автотранспорт чиновников, вернуть троллейбусы на Садовое кольцо, сделать платный въезд в город, а въезд внутрь Бульварного кольца предоставить только резидентам, такси и общественному транспорту.

Ранее об участии в выборах заявили Дмитрий Гудков и глава Красноселького муниципального округа Москвы Илья Яшин.