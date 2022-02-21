Илья Варламов прокомментировал случай с детсадовцами и автозаком в Нижнем Тагиле 

Известный блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал в своём видеоблоге «Чё Происходит» случай в Нижнем Тагиле, когда детсадовцам показали автозак и дали в руки оружие.

«В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет. Поэтому для детсадовцев и третьеклассников устроили встречу с ветеранами и силовиками. Детям дали примерить полицейские бронежилеты и каски, а также разрешили подержать в руках муляжи оружия и рации. А самое главное, пустили внутрь автозака. Мэрия Нижнего Тагила уточнила, что это специальный автомобиль для перевозки личного состава полиции, и добавила, что “восторгу детей не было предела”», — рассказал новость Илья Варламов.

Кроме того, урбанист отметил, что в таких машинах перевозят ещё и подозреваемых, а в России в автозаках обычно оказываются участники оппозиционных митингов.