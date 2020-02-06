IKEA выпустила в продажу чехлы для подушек, сшитые в Свердловской области (ВИДЕО)

Шведская сеть магазинов IKEA запустила продажи лимитированной коллекции, которую производят жители деревни Малый Турыш Свердловской области. В коллекцию Отерстэлла вошли чехлы для подушек и держатели для карт, говорится на сайте IKEA.

Лимитированная серия создана в сотрудничестве с социальным предпринимателем Гузель Санжаповой — ранее эта выпускница МГУ запустила в деревне производство мёда, который поставляет в Москву и Санкт-Петербург. «Цех» открыли в обычном деревенском доме. В нём работают как местные жители, так и люди из соседних деревень.

Коллекция создана по принципу безотходного производства — обрезки после раскроя ткани для чехлов используются для изготовления кардхолдеров. В компании уточнили, что постарались «дать жителям удалённой уральской деревни возможность зарабатывать там, где они живут, не покидая родной дом».

Лимитированная коллекция поступила в продажу 5 февраля 2020 года в магазине ИКЕА Белая Дача (Москва).

В деревне Малый Турыш, расположенной на границе Свердловской области и Пермского края, всего одна улица. Население преимущественно татары. В 2013 году Гузель Санжапова, чьи родители живут в этой деревне, решила продвигать семейное дело — пасеку — на столичных рынках. В деревне производятся продукты на основе мёда, с добавлением ягод, орехов и пряностей, а также чайные сборы. Их поставляют под брендом «Cocco bello» в Санкт-Петербург и Москву.