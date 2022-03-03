IKEA приостановила работу в России 

IKEA приостановит работу в России и Беларуси. Об этом сообщается в официальном заявлении шведского производителя и продавца мебели и товаров для дома.

Эта мера напрямую скажется на 15 тысячах сотрудниках, которым компания пообещала выплаты.

«Конфликт России и Украины — это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация. Группа компаний Ingka уже предпринимает действия в соответствии с нашими обязательствами по обеспечению безопасности и благополучия сотрудников и их семей и продолжит это делать в дальнейшем, IKEA Foundation немедленно пожертвует 20 млн евро на помощь беженцам и вынужденным переселенцам с Украины по призыву Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и уже сделала другие пожертвования на гуманитарные нужды», — говорится в сообщении компании IKEA.

Добавим, что единственный магазин компании в Свердловской области работал в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле в ТЦ DEPO на Свердловском шоссе перестал работать магазин шведского бренда одежды H&M.