«Играли возле школы, и он просто упал». В посёлке Северный в Нижнем Тагиле умер подросток

Накануне вечером, около 19:00, возле школы № 13 в посёлке Северный (Нижний Тагил) скончался 17-летний подросток. По словам очевидцев, двое друзей играли неподалёку от школы и в какой-то момент один из парней упал на землю и не поднялся.

«Весь посёлок гудит, все в шоке, никто ничего не понимает. Парни просто играли, и он упал», — рассказывают местные жители.

Выяснением обстоятельств смерти подростка занимается следственный отдел по Дзержинскому району. Информацию о трагедии АН «Между строк» подтвердил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК по Свердловской области Александр Шульга. Был ли молодой человек учеником школы, в СК пока не уточняют.