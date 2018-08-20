Игорь Юрлов ушёл с поста начальника управления образования Нижнего Тагила

Игорь Юрлов покинул пост начальника управления образования Нижнего Тагила, который занимал с 2012 года. Об этом АН «Между строк» рассказал замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. Теперь Юрлов возглавляет гимназию № 18.

«Он написал заявление около двух недель назад, когда был в отпуске. Он попросил продлить отпуск, потому что у него в семье там кое-что поменялось, сын женился. Также он сказал о том, что [бывший директор гимназии № 18] Людмила Щербачёва хочет выйти на пенсию, и спросил, может ли он возглавить эту школу. Мы с [врип главы Нижнего Тагила] Владиславом Юрьевичем Пинаевым поговорили, согласились, раз желание такое есть. Он написал заявление, по согласию сторон договор был расторгнут. Сегодня его уже представили коллективу школы», — рассказал агентству Валерий Суров.

Сейчас обязанности начальника управления образования исполняет бывший заместитель Юрлова — Татьяна Удинцева.

«Дальше будем смотреть, выбора пока, честно говоря, большого нет», — добавил чиновник.

Напомним, Игорь Юрлов проработал в сфере образования более двадцати лет, был и простым учителем, и специалистом областного департамента.