Политика

Игорь Юрлов ушёл с поста начальника управления образования Нижнего Тагила

20.08.2018 16:53
Игорь Юрлов ушёл с поста начальника управления образования Нижнего Тагила

Игорь Юрлов покинул пост начальника управления образования Нижнего Тагила, который занимал с 2012 года. Об этом АН «Между строк» рассказал замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. Теперь Юрлов возглавляет гимназию № 18.

«Он написал заявление около двух недель назад, когда был в отпуске. Он попросил продлить отпуск, потому что у него в семье там кое-что поменялось, сын женился. Также он сказал о том, что [бывший директор гимназии № 18] Людмила Щербачёва хочет выйти на пенсию, и спросил, может ли он возглавить эту школу. Мы с [врип главы Нижнего Тагила] Владиславом Юрьевичем Пинаевым поговорили, согласились, раз желание такое есть. Он написал заявление, по согласию сторон договор был расторгнут. Сегодня его уже представили коллективу школы», рассказал агентству Валерий Суров.

Сейчас обязанности начальника управления образования исполняет бывший заместитель Юрлова — Татьяна Удинцева.

«Дальше будем смотреть, выбора пока, честно говоря, большого нет», добавил чиновник.

Напомним, Игорь Юрлов проработал в сфере образования более двадцати лет, был и простым учителем, и специалистом областного департамента.

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