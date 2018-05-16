Игорь Востриков решил избираться в облдуму Кемерова

Кемеровский предприниматель Игорь Востриков, у которого во время пожара в «Зимней вишне» погибли трое детей, жена и сестра, подал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Совет народных депутатов Кемеровской области, пишет «Интерфакс».

Его имя включено в список кандидатов на сайте, где размещены данные о предварительном голосовании единороссов по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. По информации сайта, Востриков беспартийный, окончил Кузбасский государственный технический университет, ему присуждена квалификация «инженер» по специальности «машины и аппараты химических производств». Местом работы указано «ИП Востриков Игорь Юрьевич».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ИП, зарегистрированное Востриковым, специализируется на розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках.

Вместе с тем в списках для участия в праймериз нет экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, в настоящее время занимающего пост спикера парламента региона.

Также на сайте сообщается, что дебаты кандидатов в областной совет начнутся 19 мая, предварительное голосование по кандидатурам пройдёт 3 июня.

Ранее сообщалось, что Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кемеровской области президенту РФ вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который унёс жизни 60 человек, в том числе 41 ребёнка. Врио губернатора назначен Сергей Цивилёв, а Тулеев 10 апреля стал депутатом областного Совета народных депутатов и был избран спикером.