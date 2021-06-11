Игорь Алтушкин направил 50 млн рублей на сбор для ещё одного ребёнка со СМА

Глава Русской медной компании и меценат Игорь Алтушкин перевёл на лечение двухлетнего Саши Лабутина из Екатеринбурга последние 50 миллионов рублей, необходимые для закрытия организованного Фондом Ройзмана сбора, пишет E1.ru.

Всего председатель совета Фонда святой Екатерины направил 105 миллионов рублей для ребёнка со спинальной мышечной атрофией.

«Сбор закрыт. Последние переговоры с Novartis прошли успешно, фармкомпания готова сделать скидку, лечение будет стоить 150,384 миллиона рублей. Сейчас идёт обсуждение, в какой из московских клиник Саша получит препарат. Сбор был трудный — деньги переводили пенсионеры, волонтёры очень помогли, участвовали очень многие екатеринбуржцы, больше тысячи человек. Закрыть его удалось фактически благодаря Игорю Алтушкину, он включился очень вовремя и передал большую часть суммы. От всех горожан хочу его поблагодарить», — отметил глава фонда Евгений Ройзман.

Ройзман подчеркнул, что в Екатеринбурге это четвёртый случай сбора средств на лечение ребёнка со СМА. Для спасения мальчику нужен самый дорогой укол в мире — американский препарат «Золгенсма».

Чтобы помочь маленькому Саше, в Екатеринбурге организовывали флешмобы и даже незаконные вечеринки. Многодетная мама Юлия Лабутина вместе с двумя старшими детьми выходила на улицы города и раздавала информационные листовки с просьбой помочь её ребёнку. Акция едва не закончилась трагедией, мальчик начал задыхаться.