ИГИЛ взяло ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне, передаёт Associated Press со ссылкой на близкое к группировке информагентство Amaq. Имя нападавшего неизвестно, в сообщении он назван «солдатом ИГ».

Напомним, накануне в центре Лондона мужчина за рулём внедорожника сбил сначала пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду парламентского комплекса и напал с ножом на охранявших его полицейских. Полиция в ответ открыла огонь по нападавшему, он был убит. В результате нападения погибли три человека, несколько десятков пострадали.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Mirror